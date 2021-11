Concert de Noël : Jumble Schirmeck, 5 décembre 2021, Schirmeck.

Concert de Noël : Jumble Schirmeck

2021-12-05 17:00:00 – 2021-12-05 20:00:00

Schirmeck 67130 Schirmeck

EUR Trois alsaciens d’origine et de caractère, à la culture musicale autant traditionnelle que pop, musiciens arrangeurs et parfois arrangés, s’adonnent une fois dans l’année à une de leur passion : Noël ! Leur aisance vocale, toute en contraste, n’a d’égale que leur complémentarité instrumentale (guitare, percussions, basse) d’une rare efficacité, il n’en faut pas plus pour partir sur les chemins musicaux re-visités par nos 3 compères : Noël d’antan, religieux, ou simplement contemporain et pop, créations personnelles et quelquefois en dialecte, Noel a bien de la chance d’avoir Jumble comme interprète.

Jumble accommode Noël à sa vision qui toute en nuances, s’habille d’émotion et de joie, de réalité et de rêves, à partager sans modération avec parents et amis sans jamais oublier le sens sacré et celui de la fête qui accompagne cet instant magique ou tout reste possible : à condition d’y croire !

Leur spectacle est une vraie ode au partage et à la joie de ce moment unique que sont les fêtes de fin d’année ;

N’hésitez pas à faire entendre votre voix si vous assistez à un de leur concert!

Et bien sûr « Choyeux Noël »

triojumble.com/jumble-noel.

Sous la sapin, Jumble pare Noël et ses traditions des chansons du monde et des classiques revisités.

+33 6 26 97 53 62

Schirmeck

dernière mise à jour : 2021-10-29 par