Concert de Noël Ingwiller, 11 décembre 2022, Ingwiller. Concert de Noël

17 rue de la Gare Ingwiller Bas-Rhin

2022-12-11 – 2022-12-11 Ingwiller

Bas-Rhin Concert de Noël avec les cordes de l’école intercommunale de musique et la chorale Mélodie en Chœur

Direction Aurelian Andrei et Thomas Kern A l’espace socio-culturel à 17h.

Entrée libre/plateau +33 6 47 95 80 17 Ingwiller

