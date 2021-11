Honfleur Honfleur Calvados, Honfleur Concert de Noël Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Concert de Noël Honfleur, 4 décembre 2021, Honfleur. Concert de Noël Honfleur

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-04

Honfleur Calvados Honfleur Concert de Noël à l’Eglise Sainte-Catherine avec : – La chorale Erik Satie de Honfleur

– La chorale de la Charentonne de Bernay

– Le groupe vocal Paul André de Manerbe Sous la direction de Philippe Tesson

Honfleur

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT Honfleur-Beuzeville

Catégories d'évènement: Calvados, Honfleur