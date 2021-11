Gunstett Gunstett Bas-Rhin, Gunstett Concert de Noël Gunstett Gunstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gunstett

Concert de Noël Gunstett, 18 décembre 2021, Gunstett. Concert de Noël Gunstett

2021-12-18 – 2021-12-18

Gunstett Bas-Rhin Gunstett 0 EUR Assistez, en famille ou entre amis, au concert de Noël donné par l’Association Culturelle et d’Accordéons de Gunstett ainsi que l’Ensemble d’Accordéons de l’Ill Strasbourg Robertsau. Partagez un moment de convivialité à l’issus du concert autour de Bredele et de vin chaud. Concert de Noël avec l’Association Culturelle et d’Accordéons de Gunstett et l’Ensemble d’Accordéons de l’Ill Strasbourg Robertsau. Vente de Bredele et de vin chaud à l’issue du concert. +33 3 88 09 39 61 Assistez, en famille ou entre amis, au concert de Noël donné par l’Association Culturelle et d’Accordéons de Gunstett ainsi que l’Ensemble d’Accordéons de l’Ill Strasbourg Robertsau. Partagez un moment de convivialité à l’issus du concert autour de Bredele et de vin chaud. Gunstett

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gunstett Autres Lieu Gunstett Adresse Ville Gunstett lieuville Gunstett