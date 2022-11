Concert de Noël – Gospel’N Life Harmony La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon Catégories d’évènement: La Chapelle-Montligeon

Orne

Concert de Noël – Gospel’N Life Harmony La Chapelle-Montligeon, 3 décembre 2022, La Chapelle-Montligeon. Concert de Noël – Gospel’N Life Harmony

Eglise Saint-Pierre La Chapelle-Montligeon Orne

2022-12-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-03 La Chapelle-Montligeon

Orne Concert de Noël avec Gospel’N Life Harmony.

La musique noire américaine sera à l’honneur grâce à la chorale Gospel’N Life Harmony Live. Formés aux Etats-Unis et sous la direction de Mireille Ourmiah, les artistes de cette chorale charment par leur dynamisme et les chorégraphies de leurs interprétations des chants traditionnels ou contemporains de leur répertoire de gospel.

A l’issue de la soirée, un chocolat ou un vin chaud sera offert.

Libre participation aux frais. Avant le concert, inauguration des illuminations et décors de Noël du village dès 17h15. Concert de Noël avec Gospel’N Life Harmony.

La musique noire américaine sera à l’honneur grâce à la chorale Gospel’N Life Harmony Live. Formés aux Etats-Unis et sous la direction de Mireille Ourmiah, les artistes de cette chorale charment par leur dynamisme et les chorégraphies de leurs interprétations des chants traditionnels ou contemporains de leur répertoire de gospel.

A l’issue de la soirée, un chocolat ou un vin chaud sera offert.

Libre participation aux frais. Avant le concert, inauguration des illuminations et décors de Noël du village dès 17h15. +33 2 33 83 80 20 La Chapelle-Montligeon

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Montligeon, Orne Autres Lieu La Chapelle-Montligeon Adresse Eglise Saint-Pierre La Chapelle-Montligeon Orne Ville La Chapelle-Montligeon lieuville La Chapelle-Montligeon Departement Orne

La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-montligeon/

Concert de Noël – Gospel’N Life Harmony La Chapelle-Montligeon 2022-12-03 was last modified: by Concert de Noël – Gospel’N Life Harmony La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon 3 décembre 2022 Eglise Saint-Pierre La Chapelle-Montligeon Orne La Chapelle-Montligeon Orne

La Chapelle-Montligeon Orne