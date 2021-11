Gan Gan Gan, Pyrénées-Atlantiques Concert de Noël Gospel Gan Gan Catégories d’évènement: Gan

Concert de Noël Gospel Gan, 10 décembre 2021, Gan. Concert de Noël Gospel Église Saint-Barthélemy Place de l’Église de Gan Gan

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 Église Saint-Barthélemy Place de l’Église de Gan

Gan Pyrénées-Atlantiques Gan 12 12 EUR Vocales retrouve le chemin de la scène. Retrouvez-nous le vendredi 10 décembre à 20h30 à l'église Saint Barthelemy de Gan, on vous mitone un concert gospel au petits oignons !

