Concert de Noël “Gospel Christmas” Le Tréport, 11 décembre 2021, Le Tréport.

Concert de Noël “Gospel Christmas” 2021-12-11 21:00:00 21:00:00 – 2021-12-11 22:30:00 22:30:00 Place de l’Eglise Eglise Saint Jacques

Le Tréport Seine-Maritime

Gospel United, c’est la rencontre d’artistes des quatre coins du monde. Les voix vibrantes des chanteurs, reprennent les grands classiques du gospel et revisitent des morceaux plus récents.

A capella ou accompagnées, ces voix puissantes et pures vous emmèneront à la découverte du gospel.

