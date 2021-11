Geiswasser Geiswasser Geiswasser, Haut-Rhin Concert de Noël Geiswasser Geiswasser Catégories d’évènement: Geiswasser

Haut-Rhin

Concert de Noël Geiswasser, 16 janvier 2022, Geiswasser. Concert de Noël Geiswasser

2022-01-16 16:00:00 – 2022-01-16

Geiswasser Haut-Rhin Geiswasser EUR Présenté par le groupe vocal Not’en Vrac de Nambsheim. Pass sanitaire obligatoire. Buvette avec vin chaud, bière et pleins d’autres douceurs accueilleront les spectateurs à l’issue du concert pour partager un moment convivial. Présenté par le groupe vocal Not’en Vrac de Nambsheim. Présenté par le groupe vocal Not’en Vrac de Nambsheim. Pass sanitaire obligatoire. Buvette avec vin chaud, bière et pleins d’autres douceurs accueilleront les spectateurs à l’issue du concert pour partager un moment convivial. Geiswasser

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Geiswasser, Haut-Rhin Autres Lieu Geiswasser Adresse Ville Geiswasser lieuville Geiswasser