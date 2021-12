Concert de Noël Galerie De natura rerum, 18 décembre 2021, Arles.

Avec Mina Ghobrial et Gabrielle Jeanselme, un programme pétillant pour une soirée joyeuse avant Noël : musique égyptienne, musique classique et jazz festif, avec flûte, piano et voix ! Nous avons le plaisir d’accueillir le duo formé par Mina Ghobrial, égypto-arlésien, et l’arlésienne Gabrielle Jeanselme. En collaboration avec l’association Arthémusa. Un programme riche et varié : du classique, avec la Sonate BWV 1020 de Johann Sebastian Bach, un andante et rondo de Mozart, une pièce de Gossec, Tambourin. Des chants traditionnels égyptiens : El Helwa di, et Chams e chamuse. Une dernière partie jazz, avec un ensemble de Christmas songs. Pas de passe sanitaire, mais le respect des gestes barrières : ablutions rituelles et port du masque pendant le concert.

Contribution libre (10€ minimum recommandé, pour les musiciens).

Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



