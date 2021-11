Évron Évron Évron, Mayenne CONCERT DE NOËL Évron Évron Catégories d’évènement: Évron

CONCERT DE NOËL Place de la Basilique Basilique Évron

2021-12-19

5 EUR Au programme: 2 oeuvres en espagnol de l'argentin Ariel RAMIREZ La Misa Criolla et la Navidad Nuestra composées en 1964. Billetterie à partir du 2 décembre à l'Office de Tourisme de Sainte Suzanne – les Coëvrons – bureau d'Evron. Concert de l'Ensemble Vocal et Instrumental VOLUBILIS info@coevrons-tourisme.com +33 2 43 01 63 75

