Concert de Noël evec Pop’n Gospel à Fayet

2022-12-02 – 2022-12-02 0 Plongez dans l’esprit de Noël grâce au concert de Pop’n Gospel le vendredi 2 décembre à 20h30 en l’église de Fayet.

Tarif adulte : 12€

Tarif enfant de 6 à 12 ans : 6€

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Réservations : 06 74 84 73 40

