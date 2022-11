Concert de Noël et gospel

2022-12-17 21:00:00 – 2022-12-17 Un concert gratuit le samedi 17 décembre dans le cadre des fêtes de Noël. Le comité des fêtes d’Entressen et l’Office de tourisme vous invitent à un concert de Noël dans la salle la Grange d’Entressen, avec le groupe Acoustic. dernière mise à jour : 2022-11-09 par

