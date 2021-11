Corps-Nuds Corps-Nuds Corps-Nuds, Ille-et-Vilaine Concert de Noël et déambulation de la fanfare Beursuk Corps-Nuds Corps-Nuds Catégories d’évènement: Corps-Nuds

Ille-et-Vilaine

Concert de Noël et déambulation de la fanfare Beursuk Corps-Nuds, 18 décembre 2021, Corps-Nuds. Concert de Noël et déambulation de la fanfare Beursuk

Corps-Nuds, le samedi 18 décembre à 17:00 Entrée libre – Pas de réservation

La fanfare du Suet fait sa première sortie ! Venez nombreux les écouter ! Corps-Nuds Corps-Nuds Corps-Nuds Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corps-Nuds, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Corps-Nuds Adresse Corps-Nuds Ville Corps-Nuds lieuville Corps-Nuds Corps-Nuds