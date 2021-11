Veyrier-du-Lac Veyrier-du-Lac Haute-Savoie, Veyrier-du-Lac Concert de Noël en famille Veyrier-du-Lac Veyrier-du-Lac Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Veyrier-du-Lac

Concert de Noël en famille Veyrier-du-Lac, 5 décembre 2021, Veyrier-du-Lac. Concert de Noël en famille Veyrier-du-Lac

2021-12-05 – 2021-12-05

Veyrier-du-Lac Haute-Savoie Veyrier-du-Lac Venez chanter avec Helena Menachemoff et son groupe. Le plaisir de partager un après-midi convivial, à chanter tous ensemble, les grands tubes du répertoire de Noël, à écouter des Noëls du monde entier en voyageant sur les ailes de la musique. +33 6 62 54 12 02 http://www.notre-orgue.com/ Veyrier-du-Lac

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Veyrier-du-Lac Autres Lieu Veyrier-du-Lac Adresse Ville Veyrier-du-Lac lieuville Veyrier-du-Lac