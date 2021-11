Paris Eglises Notre Dame de Grâce de Passy (ancienne église) Paris Concert de Noël Eglises Notre Dame de Grâce de Passy (ancienne église) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de Noël Eglises Notre Dame de Grâce de Passy (ancienne église), 19 décembre 2021, Paris. Concert de Noël

Eglises Notre Dame de Grâce de Passy (ancienne église), le dimanche 19 décembre à 17:00

Concert de Noël ————— ### avec Marc et Agnès Pinardel

Entrée libre

Concert de Noël Eglises Notre Dame de Grâce de Passy (ancienne église) 10 rue de l’Annonciation Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T17:00:00 2021-12-19T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglises Notre Dame de Grâce de Passy (ancienne église) Adresse 10 rue de l'Annonciation Ville Paris lieuville Eglises Notre Dame de Grâce de Passy (ancienne église) Paris