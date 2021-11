Châtellerault Eglise St Jean L'Evangéliste Châtellerault, Vienne Concert de Noël Eglise St Jean L’Evangéliste Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Concert de Noël Eglise St Jean L’Evangéliste, 12 novembre 2021, Châtellerault. Concert de Noël

du vendredi 12 novembre au samedi 11 décembre à Eglise St Jean L’Evangéliste

Les Ateliers–harmonie la Chatelleraudaise proposent un concert de Noël le 5 décembre à 16h à l’église St Jean l’évangéliste à Châteauneuf. Entrée libre. [Plus d’infos sur le pass sanitaire obligatoire]( [https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire))

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Concert de Noël à l’église St Jean l’évangéliste à Châteauneuf. Pass sanitaire obligatoire. Eglise St Jean L’Evangéliste 25 Rue Clément Jannequin Châtellerault Chateauneuf Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T11:30:00 2021-11-12T06:30:00;2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:00:00;2021-12-11T08:30:00 2021-12-11T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Eglise St Jean L'Evangéliste Adresse 25 Rue Clément Jannequin Ville Châtellerault lieuville Eglise St Jean L'Evangéliste Châtellerault