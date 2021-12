Paris Eglise St Jean Bosco Paris Concert de Noël Eglise St Jean Bosco Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de Noël Eglise St Jean Bosco, 18 décembre 2021, Paris. Concert de Noël

Eglise St Jean Bosco, le samedi 18 décembre à 20:45

Mêlant la pop solaire de Yaël Naïm et les polyphonies ancestrales géorgiennes, la ferveur du compositeur d’église Pepper Choplin et celle d’un chant d’inspiration tsigane. “La chorale PICPUS’INGING, sous la direction de Chloé BREILLOT, vous propose un concert de Noël dans lequel vous voyagerez dans le monde entier, entre chants religieux et chants profanes. Eglise St Jean Bosco 77 rue Alexandre Dumas Paris 20ème Paris Paris

2021-12-18T20:45:00 2021-12-18T22:30:00

