Bordeaux église Sainte Geneviève Bordeaux, Gironde Concert de Noël église Sainte Geneviève Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Concert de Noël église Sainte Geneviève, 4 décembre 2021, Bordeaux. Concert de Noël

église Sainte Geneviève, le samedi 4 décembre à 15:30

Samedi 4 décembre, le choeur voyageur se produira à l’église Sainte Geneviève à Bordeaux à 15h30. Vous pourrez entendre un répertoire varié : des chants religieux, traditionnels, des chants du monde… L’église est chauffée, l’entrée libre et le choeur chaleureux. Venez nombreux !

Entrée libre

Concert de Noël du Choeur Voyageur église Sainte Geneviève 130 rue Bertrand de Goth, 33800 Bordeaux Bordeaux Nansouty Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:30:00 2021-12-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu église Sainte Geneviève Adresse 130 rue Bertrand de Goth, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville église Sainte Geneviève Bordeaux