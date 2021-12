Paris Église Saint-Pierre de Montrouge Paris Concert de Noël Église Saint-Pierre de Montrouge Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de Noël Église Saint-Pierre de Montrouge, 15 décembre 2021, Paris. Concert de Noël

Église Saint-Pierre de Montrouge, le mercredi 15 décembre à 20:30 vec la participation de la soprano Sandrine Marchina. Une heure de chant polyphonique, d’airs sacrés et de pièces d’orgue pour célébrer le mystère et la joie de la Nativité ! Église Saint-Pierre de Montrouge 82 avenue du Général-Leclerc, Paris Paris Paris

2021-12-15T20:30:00 2021-12-15T21:30:00

