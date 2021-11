Mondonville Eglise Saint-Pierre-aux-liens Mondonville Concert de Noël Eglise Saint-Pierre-aux-liens Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Concert de Noël Eglise Saint-Pierre-aux-liens, 10 décembre 2021, Mondonville. Concert de Noël

Eglise Saint-Pierre-aux-liens, le vendredi 10 décembre à 20:30

### LESLIE CAUSSE ET PAULINE MAGNÈRES LES BERTITAS La voix chatoyante de la soprano Leslie Causse et les doigts de fée de la pianiste Pauline Magnères vous proposent un voyage à travers airs d’opéras célèbres et mélodies moins connues. Animées par la même soif de chanter et par une grande complicité, Les Bertitas vous offriront une balade à la rencontre des sonorités vocales de multiples pays, de la Scandinavie à l’Afrique du sud en passant par les Balkans. Un voyage musical émouvant et a cappella qui unit les femmes du monde. Mondonville – Médiathèque Eglise Saint-Pierre-aux-liens Avenue de la République, Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mondonville Autres Lieu Eglise Saint-Pierre-aux-liens Adresse Avenue de la République, Mondonville Ville Mondonville lieuville Eglise Saint-Pierre-aux-liens Mondonville