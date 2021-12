Orléans église Saint Marceau Loiret, Orléans Concert de Noel église Saint Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert de Noel église Saint Marceau, 19 décembre 2021, Orléans. Concert de Noel

église Saint Marceau, le dimanche 19 décembre à 15:00

La chorale des petits écoliers chantants de Bondy s’est produit dans de nombreuses émissions de télévision ; Strar 90, vivement dimanche , graines de star, sacréée soirée…. Considérée comme une des meilleures chorales d’Europe, elle nous enchantera avec des chants classiques mais aussi des chant de Noel , du gospel..

Entrée libre , pass sanitaire et masque obligatoires

Les petits écoliers chantant de Bondy à l’église st Marceau église Saint Marceau 121 Rue Saint-Marceau, orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T15:00:00 2021-12-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu église Saint Marceau Adresse 121 Rue Saint-Marceau, orléans Ville Orléans lieuville église Saint Marceau Orléans