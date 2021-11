Concert de Noël Eglise de la Nativité, 12 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Concert de Noël

Eglise de la Nativité, le dimanche 12 décembre à 15:30

Concert de Noël ————— Venez profiter de l’ambiance conviviale et chaleureuse de Noël ! Les chorales villeneuvoises vous donnent rendez-vous et proposent un répertoire musical riche et varié. _Dans le cadre des préconisations Vigipirate et des mesures sanitaires, tout participant devra se soumettre à présenter son pass sanitaire et à un contrôle visuel des sacs._ Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram ! Suivez l’Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq sur les réseaux pour ne rien manquer de l’actualité villeneuvoise. Infos : 03 20 43 55 75 / [[ot@villeneuvedascq-tourisme.eu](mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu)](mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu) [www.villeneuvedascq-tourisme.eu](http://www.villeneuvedascq-tourisme.eu) / VDAtourisme

Entrée libre

Les chorales villeneuvoises se rassemblent pour vous donner un concert inoubliable

Eglise de la Nativité 23 Rue des Bouleaux, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T15:30:00 2021-12-12T17:30:00