Concert de Noël du trio Jumble Haguenau, 26 novembre 2021, Haguenau.

Concert de Noël du trio Jumble Haguenau

2021-11-26 20:00:00 – 2021-11-26

Haguenau Bas-Rhin

3 alsaciens d’origine et de caractère, à la culture musicale traditionnelle et pop, musiciens et arrangeurs s’adonnent une fois dans l’année à une de leur passion : Noël !

Leur aisance vocale, toute en contraste, n’a d’égale que leur complémentarité instrumentale (guitare, percussions, basse). D’une rare efficacité, il n’en faut pas plus pour partir sur les chemins musicaux revisités par nos 3 compères : Noël d’antan, religieux, ou contemporain et pop, créations personnelles et quelquefois en dialecte. Noël a bien de la chance d’avoir Jumble comme interprète !

Jumble accommode Noël à sa vision toute en nuance, s’habille d’émotion et de joie, de réalité et de rêves. Un moment à partager sans modération avec parents et amis ! Sans jamais oublier le sens sacré et celui de la fête qui accompagne cet instant magique où tout reste possible : à condition d’y croire !

Leur spectacle est une vraie ode au partage et à la joie de ce moment unique que sont les fêtes de fin d’année.

