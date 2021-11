Rouffach Rouffach 68250, Rouffach Concert de Noël du Duo Soft Trumpet Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: 68250

Rouffach

Concert de Noël du Duo Soft Trumpet Rouffach, 19 décembre 2021, Rouffach. Concert de Noël du Duo Soft Trumpet Rouffach

2021-12-19 17:00:00 – 2021-12-19 18:30:00

Rouffach 68250 Laissez-vous émerveiller par les grands classiques de Noël. Concert en 2 parties :

1ère partie : grands standards et airs de Noël traditionnel

2ème partie : grand standards et airs de Noël Américain Laissez-vous émerveiller par les grands classiques traditionnel et américain de Noël. Laissez-vous émerveiller par les grands classiques de Noël. Concert en 2 parties :

1ère partie : grands standards et airs de Noël traditionnel

2ème partie : grand standards et airs de Noël Américain Rouffach

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 68250, Rouffach Autres Lieu Rouffach Adresse Ville Rouffach lieuville Rouffach