Saint-Jean-de-la-Ruelle L'Unisson Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Concert de Noël du Conservatoire L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Concert de Noël du Conservatoire L’Unisson, 11 décembre 2021, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Concert de Noël du Conservatoire

L’Unisson, le samedi 11 décembre à 18:00

Les élèves du Conservatoire, sous la direction de leurs professeurs, ont le plaisir de vous présenter leur travail à l’occasion d’un concert de Noël. Cuivres, bois et orchestre se dévoilent sur scène. Cycle 1 : 4 à 5 ans Cycle 2 : 6 à 10 ans Cycle 3 : au-delà de 10 ans Direction de l’orchestre par Joan Tillay, Jean-Claude Giffaut, Guy-Claude Charcellay _Avec les élèves et les professeurs du Conservatoire :_ * _Ensemble de cuivres cycle 2 et 3_ * _Ensemble de bois cycle 2 et 3_ * _Orchestre d’harmonie cycle 1_

Gratuit (sur réservation)

Cuivres, bois, et orchestre se dévoilent sur scène L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T18:00:00 2021-12-11T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu L'Unisson Adresse 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville L'Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle