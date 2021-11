Villeparisis Centre culturel Jacques Prévert Villeparisis Concert de Noël du Conservatoire Centre culturel Jacques Prévert Villeparisis Catégorie d’évènement: Villeparisis

Concert de Noël du Conservatoire Centre culturel Jacques Prévert, 7 décembre 2021, Villeparisis. Concert de Noël du Conservatoire

Centre culturel Jacques Prévert, le mardi 7 décembre à 20:00 Entrée libre. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. Le conservatoire municipal de musique et de danse propose son concert de Noël « Happy Day ». Centre culturel Jacques Prévert Place Pietrasanta Villeparisis

2021-12-07T20:00:00 2021-12-07T21:30:00

