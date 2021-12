Bordeaux église Saint-Rémi Bordeaux, Gironde Concert de Noël du Choeur Voyageur église Saint-Rémi Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

église Saint-Rémi, le vendredi 17 décembre à 20:30

Vendredi 17 décembre, à 20h30, c’est à l’église Saint-Rémi de Bacalan à Bordeaux que le Choeur Voyageur donnera son dernier concert de Noël. Dans cette église chauffée et confortable, venez profiter d’un spectacle de qualité, au répertoire varié. L’entrée est libre, seul le pass sanitaire est demandé. Direction : Alexis Duffaure Tram B, arrêt New York

Entrée libre

Dernier concert de Noël du Choeur Voyageur, à Saint-Rémi de Bacalan église Saint-Rémi 117 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux Bacalan Gironde

