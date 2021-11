Séméac Séméac Hautes-Pyrénées, Séméac Concert de Noël du Choeur Opus 65 Séméac Séméac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Séméac

Concert de Noël du Choeur Opus 65 Séméac, 19 décembre 2021, Séméac. Concert de Noël du Choeur Opus 65 SEMEAC 54 Rue de la République Séméac

2021-12-19 16:00:00 – 2021-12-19 SEMEAC 54 Rue de la République

Séméac Hautes-Pyrénées Libre participation aux frais Bienvenue à ce concert de Noël donné par OPUS 65, Choeur de Séméac : Chants populaires et sacrés du XIIIème au XXème siècle. OPUS 65 est un choeur mixte de choristes amateurs dirigé par Odile Sablayrolles, cheffe de choeur. claude.tarbes@wanadoo.fr +33 6 33 20 48 77 Libre participation aux frais SEMEAC 54 Rue de la République Séméac

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Séméac Autres Lieu Séméac Adresse SEMEAC 54 Rue de la République Ville Séméac lieuville SEMEAC 54 Rue de la République Séméac