Concert de Noël du Chœur de Chambre de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2021, Aubière

2021-12-18 20:30:00

Aubière Puy-de-Dôme Aubière Pour la saison 2021-2022 le Chœur propose les 18 et 19 décembre un florilège des plus beaux chants anciens de Noël de France mais aussi des provinces européennes. presid.choeurdechambre@gmail.com +33 6 85 82 72 17 place de l’Église Église Saint-Martin d’Aubière Aubière

