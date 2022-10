Concert de Noël des Surburjer Harzwuet Surbourg Surbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Surbourg

Concert de Noël des Surburjer Harzwuet
18 décembre 2022

Place de l'église

2022-12-18 – 2022-12-18 Surbourg

[NOEL EN OUTRE-FORET] Assistez, en famille ou entre amis, au concert de Noël donné par les Surburjer Harzwuet à l'abbatiale Saint-Arbogast !

