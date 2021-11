Concert de Noël des Rhinwagges Haguenau, 5 décembre 2021, Haguenau.

Concert de Noël des Rhinwagges Haguenau

2021-12-05 – 2021-12-05

Haguenau 67500

0 EUR Voici que les guirlandes de Noël décorent les rues et les places ! Signe qui ne trompe pas. Les fêtes de Noël sont pour bientôt et arrivent à grands pas.

C‘est le moment pour les musiciens des Rhinwagges, sous la baguette de leur chef Philippe Hechler, de se remettre en route pour leur désormais traditionnelle tournée des concerts de Noël. Plusieurs églises prestigieuses leur ouvrent leurs portes cette année encore, parmi elles, l’église protestante de Haguenau.

Pour ce concert, les Rhinwagges proposeront un programme original, festif et intimiste à la fois, avec entre autres des pièces arrangées par de jeunes musiciens de leurs rangs, des morceaux spécifiques pour cuivres ou bois, ainsi que de nombreux solos, tant instrumentaux que vocaux, avec les voix de la charmante chanteuse des Rhinwagges, Noëlle Braeuner, et du percussionniste, chanteur et présentateur Jean-Paul Kieffer.

Les Rhinwagges proposeront un programme original, festif et intimiste à la fois, avec entre autres des pièces arrangées par de jeunes musiciens de leurs rangs, des morceaux spécifiques pour cuivres ou bois, ainsi que de nombreux solos, tant instrumentaux que vocaux, avec les voix de la charmante chanteuse des Rhinwagges, Noëlle Braeuner, et du percussionniste, chanteur et présentateur Jean-Paul Kieffer.

+33 6 28 29 09 62

Voici que les guirlandes de Noël décorent les rues et les places ! Signe qui ne trompe pas. Les fêtes de Noël sont pour bientôt et arrivent à grands pas.

C‘est le moment pour les musiciens des Rhinwagges, sous la baguette de leur chef Philippe Hechler, de se remettre en route pour leur désormais traditionnelle tournée des concerts de Noël. Plusieurs églises prestigieuses leur ouvrent leurs portes cette année encore, parmi elles, l’église protestante de Haguenau.

Pour ce concert, les Rhinwagges proposeront un programme original, festif et intimiste à la fois, avec entre autres des pièces arrangées par de jeunes musiciens de leurs rangs, des morceaux spécifiques pour cuivres ou bois, ainsi que de nombreux solos, tant instrumentaux que vocaux, avec les voix de la charmante chanteuse des Rhinwagges, Noëlle Braeuner, et du percussionniste, chanteur et présentateur Jean-Paul Kieffer.

Haguenau

dernière mise à jour : 2021-10-23 par