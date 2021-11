Wittenheim Wittenheim Haut-Rhin, Wittenheim Concert de Noël des Petits Chanteurs de Thann Wittenheim Wittenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wittenheim

Concert de Noël des Petits Chanteurs de Thann Wittenheim, 19 décembre 2021, Wittenheim.

2021-12-19 16:00:00 – 2021-12-19 17:30:00

Départ pour un tour du monde des chants de Noël avec la chorale des Petits Chanteurs de Thann. Vous pourrez y entendre des polyphonies de Noël, modernes ou traditionnelles de différentes régions proches ou lointaines. +33 7 86 75 03 01

