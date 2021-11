Versailles chapelle de l'Immaculée Versailles, Yvelines Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint Charles chapelle de l’Immaculée Versailles Catégories d’évènement: Versailles

chapelle de l’Immaculée, le samedi 11 décembre à 20:30

Concert de Noël des Petits Chanteurs de Saint-Charles. direction de Priscille Nougayrède.

entrée libre

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:00:00

