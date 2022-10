Concert de Noël « des Maîtres chanteurs » Struth Struth Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Struth

Concert de Noël « des Maîtres chanteurs » Struth, 3 décembre 2022, Struth. Concert de Noël « des Maîtres chanteurs »

50 rue Principale Struth Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

2022-12-03 17:00:00 – 2022-12-03 Struth

Bas-Rhin Struth 0 EUR Concert de Noël « des Maîtres chanteurs » à l’église protestante de STRUTH

Samedi 3 décembre 2022 à 17h Entrée libre, plateau. Concert de Noël +33 3 88 01 56 62 Struth

dernière mise à jour : 2022-10-04 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Struth Autres Lieu Struth Adresse 50 rue Principale Struth Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Ville Struth lieuville Struth Departement Bas-Rhin

Struth Struth Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/struth/

Concert de Noël « des Maîtres chanteurs » Struth 2022-12-03 was last modified: by Concert de Noël « des Maîtres chanteurs » Struth Struth 3 décembre 2022 50 rue Principale Struth Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Bas-Rhin Struth

Struth Bas-Rhin