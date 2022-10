Concert de Noël des Jeunes

2022-11-26 16:00:00 – 2022-11-26 EUR La chorale « Les jeunes chanteurs de Weiterswiller » et les élèves des classes de clarinette et de flute traversière de l’école intercommunale de musique de Hanau-La Petite Pierre s’associent pour vous proposer un beau concert crée spécialement pour les fêtes. Un beau moment musical à vivre en famille. Durée 1h. Accès au concert compris dans le billet d’entrée au château dans la limite des places disponibles.

Informations pratiques : Billetterie en ligne disponible sur : www.chateaudelichtenberg.alsace Tarifs : 10 € tarif plein,

7,50 € tarif réduit (enfant de 6 à 16 ans, étudiant, personne en situation de handicap, carte Cezam),

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans,

Tarif spécial de 4 € pour les titulaires de cartes : Museums- Pass-Musées, Pass’Alsace, habitant de Lichtenberg, membre CCHLPP et Théâtre de Lichtenberg. Horaires : du 25 novembre au 18 décembre, les vendredis, samedi et dimanche de 15h à 20h. Petite restauration thématique et boissons à la cafétéria du château Parking dans le village, liaison piétonne (environ 15 min) – se munir d’une lampe de poche Fermeture du château pour la saison hivernale

