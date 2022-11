Concert de Noël des écoles de musique de Crézancy et Jaulgonnes Saint-Eugène, 4 décembre 2022, Saint-Eugène.

Concert de Noël des écoles de musique de Crézancy et Jaulgonnes

Place de l’Église Saint-Eugène Aisne

2022-12-04 – 2022-12-04

Saint-Eugène

Aisne

Saint-Eugène

Les élèves des écoles de musique de Crézancy et Jaulgonnes vous invitent à partager un moment magique à l’occasion de leur audition de Noël. C’est sous l’œil attentif de leurs parents et de leurs professeurs que les élèves des écoles de musique de Crézancy et Jaulgonnes auront l’immense honneur de présenter la traditionnelle audition de Noël. Les musiciens vont surmonter leur trac pour donner le meilleur d’eux-mêmes en multipliant les solos, les duos et plus encore, au son des différents instruments enseignés.

Les élèves des écoles de musique de Crézancy et Jaulgonnes vous invitent à partager un moment magique à l’occasion de leur audition de Noël. C’est sous l’œil attentif de leurs parents et de leurs professeurs que les élèves des écoles de musique de Crézancy et Jaulgonnes auront l’immense honneur de présenter la traditionnelle audition de Noël. Les musiciens vont surmonter leur trac pour donner le meilleur d’eux-mêmes en multipliant les solos, les duos et plus encore, au son des différents instruments enseignés.

+33 7 85 98 22 97

Saint-Eugène

dernière mise à jour : 2022-11-24 par