CONCERT DE NOEL DES CIGALES DE CRUZY

2022-12-10 – 2022-12-10 Retrouvez l’ensemble vocal Les Cigales de Cruzy pour son concert de Noël en la cathédrale Saint Nazaire.

Sous la direction d’Angelika Boschetto.

Libre participation. Au programme :

Shalom chaverim-Canon

Benedicat vobis de Händel

Salve Regina de Händel

Tantum ergo de Dubois

Canticorum de Händel

Ave Maria de Marzi

Ave Verum de Saint Saëns

Tollite Hostias de Saint Saëns

Hymne à la nuit de Rameau

Chant du soir Noël russe

In the bleak midwinter-Noël anglais

Entre le bœuf et l’âne gris-Le sommeil de l’enfant Jésus

Venez mes enfants

Mon beau sapin

Stille Nacht-Noël autrichien

Libre participation. dernière mise à jour : 2022-11-15 par

