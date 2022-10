Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains, 11 décembre 2022, Niederbronn-les-Bains. Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains

Rue sœur Elisabeth Eppinger Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

2022-12-11 16:00:00 – 2022-12-11 Niederbronn-les-Bains

Bas-Rhin 0 EUR Amour, bonheur et partage seront les maîtres mots de ce concert de Noël. Concert de Noël des chorales Niederbronnoises dont la chorale Concordia 1876. Amour, bonheur et partage seront les maîtres mots de ce concert de Noël ! +33 6 67 06 38 53 Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Rue sœur Elisabeth Eppinger Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin

Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 2022-12-11 was last modified: by Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 11 décembre 2022 Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains Rue soeur Elisabeth Eppinger Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin