Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Concert de Noël des Chanteurs Pyrénéens Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Concert de Noël des Chanteurs Pyrénéens Tarbes, 18 décembre 2021, Tarbes. Concert de Noël des Chanteurs Pyrénéens TARBES Place Saint-Jean Tarbes

2021-12-18 21:00:00 21:00:00 – 2021-12-18 TARBES Place Saint-Jean

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 15 15 Bienvenue au concert annuel des Chanteurs Pyrénéens ! > Billetterie : Office de Tourisme de Tarbes – Ticketmaster.fr – Auchan – E. Leclerc TARBES Place Saint-Jean Tarbes

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES Place Saint-Jean Ville Tarbes lieuville TARBES Place Saint-Jean Tarbes