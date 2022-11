Concert de Noël de Mistral à la clé Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Concert de Noël de Mistral à la clé Montélimar, 9 décembre 2022, Montélimar. Concert de Noël de Mistral à la clé

1, place du théâtre Théâtre Emile Loubet Montélimar Drôme Théâtre Emile Loubet 1, place du théâtre

2022-12-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-09 22:00:00 22:00:00

Théâtre Emile Loubet 1, place du théâtre

Montélimar

Drôme L’orchestre Mistral à la Clé est heureux de vous présenter son concert de Noël 2022! On vous attend nombreux ! sax.emotions@orange.fr Théâtre Emile Loubet 1, place du théâtre Montélimar

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drôme Théâtre Emile Loubet 1, place du théâtre Ville Montélimar lieuville Théâtre Emile Loubet 1, place du théâtre Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Concert de Noël de Mistral à la clé Montélimar 2022-12-09 was last modified: by Concert de Noël de Mistral à la clé Montélimar Montélimar 9 décembre 2022 1 Drme Montélimar Place du Théâtre Théâtre Emile Loubet Montélimar Drme

Montélimar Drôme