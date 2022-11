Concert de Noël de l’Orgue Cavaillé-Coll d’Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-CreuseArgenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse

Eglise Saint-Sauveur, 1 rue du Point du Jour, Argenton-sur-Creuse, Indre

2022-12-18 17:00:00 – 2022-12-18 19:00:00

Indre 1 rue du Point du Jour Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse L’association des amis de l’orgue d’Argenton-sur-Creuse a le plaisir de vous annoncer le concert de Noël sur l’orgue Cavaillé-Coll de l’Eglise Saint-Sauveur d’Argenton avec Kurt Lueders, titulaire de l’orgue du Temple Saint Esprit de Paris et un très beau programme autour de Noël, avec des oeuvres de Bach, Boëly, Lefebure-Wely, Guilmant, mais aussi des compositeurs contemporains.

L’entrée est libre et le concert est projeté en vidéo.

L'association des amis de l'orgue d'Argenton-sur-Creuse a le plaisir de vous annoncer son concert de Noël. +33 6 08 05 22 64 http://amisorgueargenton.over-blog.com/

