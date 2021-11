Argenton-sur-CreuseArgenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Concert de Noël de l’Orgue Cavaillé-Coll d’Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-CreuseArgenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Concert de Noël de l’Orgue Cavaillé-Coll d’Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, 19 décembre 2021, Argenton-sur-CreuseArgenton-sur-Creuse. Concert de Noël de l’Orgue Cavaillé-Coll d’Argenton-sur-Creuse 1 rue du Point du Jour Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse

2021-12-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-19

Argenton-sur-Creuse Indre 1 rue du Point du Jour Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse L’association des amis de l’orgue d’Argenton-sur-Creuse a le plaisir de vous annoncer le concert de Noël sur l’orgue Cavaillé-Coll de l’Eglise Saint-Sauveur d’Argenton avec Kurt Lueders, titulaire de l’orgue du Temple Saint Esprit de Paris et un très beau programme autour de Noël.

Concert dans le respect des règles sanitaires. L’association des amis de l’orgue d’Argenton-sur-Creuse a le plaisir de vous annoncer son concert de Noël. +33 6 08 05 22 64 http://amisorgueargenton.over-blog.com/ L’association des amis de l’orgue d’Argenton-sur-Creuse a le plaisir de vous annoncer le concert de Noël sur l’orgue Cavaillé-Coll de l’Eglise Saint-Sauveur d’Argenton avec Kurt Lueders, titulaire de l’orgue du Temple Saint Esprit de Paris et un très beau programme autour de Noël.

Concert dans le respect des règles sanitaires. © Les Amis de l’orgue d’Argenton-sur-Creuse

1 rue du Point du Jour Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2021-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Adresse 1 rue du Point du Jour Ville Argenton-sur-CreuseArgenton-sur-Creuse lieuville 1 rue du Point du Jour Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse