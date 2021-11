Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine, Les Portes du Coglais Concert de Noël de l’IntervalCoglais Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais

Concert de Noël de l’IntervalCoglais Les Portes du Coglais, 30 novembre 2021, Les Portes du Coglais. Concert de Noël de l’IntervalCoglais Salle des Mazières Le Selle en Cogles Les Portes du Coglais

– Salle des Mazières Le Selle en Cogles

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Venez découvrir un Concert de Noël à La Selle-en-Coglès ! Ce concert est organisé par l’Ecole de Musique Interval’Coglais.

Découvrez une programmation variée interprétée par les élèves de l’école de musique et certains de leurs professeurs. Entrée libre – Ouvert à tous – Buvette sur place

Pass sanitaire obligatoire pour les +12 ans. +33 9 66 96 61 18 https://www.intervalcoglais.fr/ Venez découvrir un Concert de Noël à La Selle-en-Coglès ! Ce concert est organisé par l’Ecole de Musique Interval’Coglais.

Découvrez une programmation variée interprétée par les élèves de l’école de musique et certains de leurs professeurs. Entrée libre – Ouvert à tous – Buvette sur place

Pass sanitaire obligatoire pour les +12 ans. Salle des Mazières Le Selle en Cogles Les Portes du Coglais

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Les Portes du Coglais Autres Lieu Les Portes du Coglais Adresse Salle des Mazières Le Selle en Cogles Ville Les Portes du Coglais lieuville Salle des Mazières Le Selle en Cogles Les Portes du Coglais