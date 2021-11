Val-du-Maine Val-du-Maine Mayenne, Val-du-Maine CONCERT DE NOËL DE LINIÈRE(S) Val-du-Maine Val-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Val-du-Maine Mayenne Val-du-Maine Mayenne EUR 12 12 Revivez les grands airs d’opéra vus à Linières avec la soprano Chrystelle Di Marco dans l’église Saint-Sulpice de Ballée. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Le dimanche 19 décembre à 16h, rendez-vous en l’église Saint-Sulpice de Ballée (commune de Val-du-maine) pour un concert de Noël. communication@linieres.fr +33 6 70 25 90 26 https://www.linieres.fr/ Revivez les grands airs d’opéra vus à Linières avec la soprano Chrystelle Di Marco dans l’église Saint-Sulpice de Ballée. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Eglise Saint-Sulpice Ballée Val-du-Maine

