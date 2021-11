Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Concert de Noël de l’Harmonie Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Concert de Noël de l’Harmonie Sainte-Sigolène, 17 décembre 2021, Sainte-Sigolène. Concert de Noël de l’Harmonie Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

2021-12-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-17 Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo

Sainte-Sigolène Haute-Loire Concert de Noël pour l’Harmonie de Sainte-Sigolène. Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu Sainte-Sigolène Adresse Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Ville Sainte-Sigolène lieuville Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène