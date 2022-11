Concert de Noël de l’Harmonie Fanfare de Rothau Rothau Rothau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert de Noël de l’Harmonie Fanfare de Rothau Rothau, 17 décembre 2022, Rothau. Concert de Noël de l’Harmonie Fanfare de Rothau

28 Grand Rue Rothau Bas-Rhin

2022-12-17 17:00:00 – 2022-12-17 Rothau

Bas-Rhin Rothau La fanfare de Rothau vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert de Noël. Entrée libre, plateau, et… vin chaud à l’issue du concert ! La fanfare de Rothau donnera son traditionnel concert de Noël. +33 6 34 44 35 63 Rothau

