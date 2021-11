Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Concert de Noël de l’ensemble vocal « Oriana » Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Concert de Noël de l’ensemble vocal « Oriana » Niort, 12 décembre 2021, Niort. Concert de Noël de l’ensemble vocal « Oriana » Place du Temple Le Temple de Niort Niort

2021-12-12 16:00:00 – 2021-12-12 Place du Temple Le Temple de Niort

Niort Deux-Sèvres 12 EUR L’ensemble vocal et instrumental « Oriana », dirigé par Doriane Chomiac de Sas, revient pour son traditionnel concert de Noël au Temple de Niort. Avec en soliste : Judith Charron et au piano Mariett Wandler accompagnées des petits chanteurs de Sainte Thérèse, sous la direction de Marguerite de Romans. Sur réservation. L’ensemble vocal et instrumental « Oriana », dirigé par Doriane Chomiac de Sas, revient pour son traditionnel concert de Noël au Temple de Niort. Avec en soliste : Judith Charron et au piano Mariett Wandler accompagnées des petits chanteurs de Sainte Thérèse, sous la direction de Marguerite de Romans. Sur réservation. +33 6 74 63 42 19 L’ensemble vocal et instrumental « Oriana », dirigé par Doriane Chomiac de Sas, revient pour son traditionnel concert de Noël au Temple de Niort. Avec en soliste : Judith Charron et au piano Mariett Wandler accompagnées des petits chanteurs de Sainte Thérèse, sous la direction de Marguerite de Romans. Sur réservation. Marie-Christine Coudin ensemble vocal Oriana

Place du Temple Le Temple de Niort Niort

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Place du Temple Le Temple de Niort Ville Niort lieuville Place du Temple Le Temple de Niort Niort