Hautes-Pyrnes Momères L’Ensemble Vocal Féminin MusicaVivente de Tarbes est heureux de vous proposer des chants de Noël sous la direction de sa cheffe de choeur, Sarah David, accompagnée du pianiste, Michel Queuille. Découvrez la biographie de Sarah David et faites plus ample connaissance avec cette talentueuse soprano : Sarah David a commencé l’art lyrique dès l’âge de 12 ans sous le contrôle de Josette Menant, dans le cadre des ateliers de technique vocale organisés par « Musique et danses en Poitou-Charentes ».

A 18 ans, elle entreprend des cours particuliers auprès de Karen Broughton, soliste formée à la Julliard School ; puis auprès de Nicole Boucher, soliste de l’Opéra de Tours. Elle intègre finalement le CRD d’Angoulême en 2013 auprès de Roxanne Comiotto, diplomée du CNSM de Lyon où elle obtient son DNOP.

Elle rejoint, en parallèle, L’ensemble vocal de L’Abbaye aux Dames de Saintes, dirigé par Manuel Simonnet jusqu’en 2018. Toujours en recherche de perfectionnement, elle participe à plusieurs formations dont l’Opéra Studio des Maîtres Sonneurs à Toulouse en 2016, l’Académie internationale de mélodie française de François Le Roux en 2018, ou encore l’Académie du Grand Paris en 2020 auprès de Sophie Hervé.

Elle a également enseigné la musique en tant que professeur de formation musicale à l’EDM en 2017-2018, ainsi qu’au conservatoire de Cognac de 2019 à 2021.

Soliste depuis 2013, elle a à son actif une vingtaine de concerts, entre oratorio, récital d’opérette et d’opéra. Installée dans les Hautes Pyrénées depuis juillet 2021, elle propose au sein de l’atelier vocal l’Oiselière des cours de chant et dirige depuis septembre les chorales Amabile, Sol n Sol, Sing Sing Song et bien sûr MusicaVivente.

C'est avec un plaisir tout particulier qu'elle parcourt avec cet Ensemble féminin investi les oeuvres du répertoire anglophone. ecolesdemusique@agglo-tlp.fr +33 6 37 54 32 07 https://www.agglo-tlp.fr/ecoles-de-musique

