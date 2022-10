Concert de Noël de l’ensemble vocal de Soultz-sous-Forêts Wœrth Wœrth Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Wœrth À l’occasion de ce concert, la chorale se produira aux côtés de l’ensemble d’accordéons Mélodia de Kutzenhausen. Cette chorale figure parmi les plus importants chœurs d’hommes en Alsace. Elle compte une cinquantaine de chanteurs originaires de différentes communes du nord de l’Alsace. À l’occasion de ce concert, l’ensemble vocal de Soultz-sous-Forêts se produira aux côtés de l’ensemble d’accordéons Mélodia de Kutzenhausen. +33 6 81 75 14 96 Wœrth

