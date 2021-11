Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Concert de Noël de l’Ensemble Choral du Léon Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Concert de Noël de l’Ensemble Choral du Léon Morlaix, 19 décembre 2021, Morlaix. Concert de Noël de l’Ensemble Choral du Léon Église St Mathieu Passage Saint-Mathieu Morlaix

2021-12-19 16:00:00 – 2021-12-19 17:45:00 Église St Mathieu Passage Saint-Mathieu

Morlaix Finistère Concert de Noël avec l’Ensemble Choral du Léon sous la direction de Bernard Fouler. 50 choristes et solistes pour des chants de Noël de Bretagne et traditionnels. Extraits d’oeuvres de Saint-Saëns, Bach, Beethoven, Verdi, Gluck. Accompagnement à l’orgue. Concert de Noël avec l’Ensemble Choral du Léon sous la direction de Bernard Fouler. 50 choristes et solistes pour des chants de Noël de Bretagne et traditionnels. Extraits d’oeuvres de Saint-Saëns, Bach, Beethoven, Verdi, Gluck. Accompagnement à l’orgue. Église St Mathieu Passage Saint-Mathieu Morlaix

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Église St Mathieu Passage Saint-Mathieu Ville Morlaix lieuville Église St Mathieu Passage Saint-Mathieu Morlaix